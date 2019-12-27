Баскетбольный клуб «Зенит» продолжает выступление в Евролиге. Сегодня подопечные Жоана Плаза примут на своём паркете сербскую команду «Црвену Звезду» в рамках 16 тура Евролиги. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени.

У «Зенита» дела в Евролиге по-прежнему обстоят не очень: команда расположилась на 17 месте из 18, выиграв в 15 встречах лишь 4 игры. У «Црвены Звезды» дела обстоят куда лучше: команда выиграла на две игры больше, чем питерцы и занимает 12 строчку.

В 15 туре розыгрыша российская команда смогла справиться на выезде с турецким «Фенербахче» (81:84), сербы в свою очередь на домашнем паркете переиграли греческий «Олимпиакос» (88:81).

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 27 декабря в Казани на паркете «Баскет-Холла». Матч не пройдёт в Санкт-Петербурге из-за того, что основная и резервная арены «Зенита» будут заняты в преддверии праздников.