Игрок молодёжной сборной России по хоккею Василий Подколзин прокомментировал результат команды в стартовом матче МЧМ против сборной Чехии. По итогам противостояния победу одержали хозяева турнира со счётом 4:3.

Подколзин не скрывает тот факт, что удаления были лишними, но в игре против чехов такое бывает часто, поэтому сборная готовилась к подобного рода игре.

«Удаление лишним было, пропустили быстрый гол. Понятно, что трибуны гнали их вперёд, этот накал…Наверное где-то мы к этому привыкали, но во второй половине уже нормально было. Три раза «3 на 5»? Мы играем в Чехии, думаю тут всегда так», — цитирует Подколзина «Чемпионат».

Несмотря на победу чехов, россиянина ничем не удивила их игра.

«Ничего, будем готовиться дальше. Чехи ничем не удивили, как по игре, так и по атмосфере», — сказал Подколзин.

Матч Чехия-Россия завершился поражением российской команды. Лучшим игроком в составе сборной России был признан защитник команды Егор Замула, на счету которого две заброшенные шайбы.

Следующий матч Россия сыграет против сборной Канады, 28 декабря.