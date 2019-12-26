Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение сборной России в стартовом матче МЧМ. Игра против Чехии завершилась победой хозяев мундиаля со счётом 4:3.

По словам Брагина, команда продемонстрировала сумбурную игру и получила непонятные голы. Сборной необходимо работать над дисциплиной и уделить внимание игре в неравных составах.

«Нужно улучшать дисциплину, работать над большинством и меньшинством. Первый матч чемпионата мира, мы спокойно готовились, без каких-то накачек. Повторюсь, дисциплину надо улучшать», — приводит слова Брагина «Чемпионат».

Также Брагин рассказал, как команда будет готовиться к предстоящему матчу против сборной Канады.

«К Канаде будем готовиться в обычном режиме, завтра тренировка, поработаем над чем нужно. Спокойно будем готовиться», — сказал Брагин.

Напомним, Россия начала своё выступление на МЧМ в группе B. Компанию России в группе составили: Канада, Германия, Чехия и США.

Матч Россия-Канада состоится в субботу, 28 декабря.