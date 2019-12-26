Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко считает, что его брат — Фёдор Емельяненко живьём похоронил брата.

Ранее, Фёдор Емельяненко в одном интервью рассказал в каких он находится отношениях с братом. Фёдор ответил, что Александр мёртв для него, как один из братьев притчи, но он молится за то, чтобы Александр «ожил и нашёлся».

Александр Емельяненко сказал, что в таком случае, путь брат сходит в церковь и поставит свечку за упокой брата своего.

«Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», — цитирует Александра Емельяненко «Спорт-экспресс».

29 декабря, в Японии на турнире Bellator состоится бой Фёдора Емельяненко против американца Куинтона Джексона