Красноярск продолжает радовать всех любителей фигурного катания. С 26 по 29 декабря здесь проходит чемпионат России по фигурному катанию.

Сегодня, 27 декабря мужчины выйдут на лёд и представят свои произвольные программы. Соревнования начнутся в 12:15 по московскому времени.

В состязании примут участие 16 лучших фигуристов страны. Вчера, 26 декабря в короткой мужской программе победу одержал Макар Игнатов.

Произвольная мужская программа не единственное мероприятие сегодняшнего дня. Помимо мужчин, на лёд выйдут девушки с короткими программами и танцевальные дуэты представят произвольные танцы.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря. Призёры чемпионата представят сборную России на ближайшем чемпионате Европы. Три дня лучшие фигуристы страны будут демонстрировать обязательные программы соревнований, а 29-го начнутся показательные выступления.