Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко был признан лучшим тренером Белоруссии уходящего года, сообщает сайт Белорусской федерации футбола.

Наставник армейцев удостаивается этой награды в девятый раз в своей карьере и четвёртый раз подряд. До сегодняшнего дня 42-летний специалист становился лучшим тренером страны в 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Гончаренко стал главным тренером ЦСКА в 2016 году, сменив на посту команды Леонида Слуцкого. До переезда в Москву тренировал «Уфу», «Кубань», «Урал» и белорусский «БАТЭ». За время работы в клубе выиграл Суперкубок России, а также дважды останавливался в шаге от чемпионства в РПЛ.

В нынешнем чемпионате Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место, имея в своём активе 34 балла.