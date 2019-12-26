Волейбольный клуб из Казани «Зенит» выиграл кубок России, переиграв в финальном матче одноклубников из Санкт Петербурга со счётом 3:0 (25:14, 25:21, 25:20). Три сета понадобилось команде Владимира Алекно, чтобы вновь выиграть финальный матч «Финала четырёх». Игра между командами состоялась в Москве.

Казанский клуб в девятый раз выигрывает Кубок России и шестой раз подряд. Ранее «Зенит» выигрывал кубок в 2004, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. По этому показателю команда Владимира Алекно обошла клуб «Белогорье», который восемь раз завоёвывал этот трофей.

Не только мужчины из казанской команды радуются победой в Кубке. Женский волейбольный клуб «Динамо» также стал обладателем Кубка России.