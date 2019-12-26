Второй день чемпионата России по фигурному катанию вступает в свои права. Откроют второй день соревнований произвольные танцы в исполнении танцевальных дуэтов. Мероприятие начнётся в 9:30 по московскому времени.

За золото чемпионата России поборются 14 пар: из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Нижегородской области.

Произвольная программа парных фигуристов не единственное мероприятие сегодняшнего дня. Сегодня также выйдут на лёд девушки с короткими программами и мужчины — с произвольной.

Вчера, 26 декабря пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу чемпионата России.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря. Призёры чемпионата представят сборную России на ближайшем чемпионате Европы. В первые три дня фигуристы покажут обязательные программы, 29-го декабря начнутся показательные выступления.