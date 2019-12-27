Закроют второй день чемпионата России по фигурному катанию женские короткие программы. Соревнования начнутся в 15:30 по московскому времени.

В состязании примут участие 17 фигуристок. Первой выйдет на лёд фигуристка Александра Трусова. Елизавета Туктамышева выступит под четвёртым номером, Алёна Косторная под шестым, а Евгения Медведева — под 17.

Помимо коротких программ у женщин, сегодня также состоятся произвольные программы у мужчин и произвольные программы танцевальных пар.

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал вчера, 26 декабря и продлиться до 29 декабря. Призёры российского первенства будут представлять сборную России на ближайшем чемпионате Европы. Три дня лучшие фигуристы России будут демонстрировать своё мастерство в обязательный программах чемпионата, 29-го в исполнении фигуристов начнутся показательные выступления.