Первые победы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске, неудачный старт сборной России по хоккею на МЧМ в Чехии, шестая победа кряду казанского «Зенита» в Кубке России. Эти и другие новости дня — в традиционной подборке Nevasport.

Россия проиграла Чехии в стартовом матче МЧМ по хоккею

Неудачно стартовали российские хоккеисты на молодёжном чемпионате мира по хоккею. В первом матче группы B подопечные Валерия Брагина уступили сборной Чехии со счётом 4:3. Лучшим игроком в составе российской команды был признан защитник Егор Замула.

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу ЧР

Пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу чемпионата России, который проходит с 26 по 29 декабря в Красноярске. Второе место парного проката заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье место у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Синицина/Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧР, Степанова/Букин — вторые

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли золото чемпионата России, показав лучший ритмический танец. Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место, третье у Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро.

Игнатов выиграл короткую программу на ЧР, Самарин — восьмой

Представитель Санкт-Петербурга Макар Игнатов выиграл короткую мужскую программу чемпионата России по фигурному катанию. По итогам проката Игнатов набрал 88,88 балла. Второе место у коллеги Игнатова Андрея Мозалёва, бронзу завоевал ещё один петербуржец Пётр Гуменник.

Телегин и Пелагея расстались

Российский хоккеист, нападающий ЦСКА Иван Телегин расстался со своей супругой известной певицей Пелагеей. Певица подтвердила эту информацию на своей странице в «Инстаграме». Свадьба Телегина и Пелагеи состоялась в 2017 году, спустя два года пара решила приостановить брак.

Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Поварницын — 4-й

Российский биатлонист Алексей Слепов выиграл спринтерскую гонку на «Ижевской винтовке». Слепов преодолел дистанцию в 10 км за 25,38.0, не совершив ни одного промаха. Дмитрий Иванов финишировал вторым, Вадим Филимонов замкнул тройку.

Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла женскую индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке». Спортсменка совершила два промаха на четырёх огневых рубежах и преодолела дистанцию в 15 км за 44,57.4. На втором месте расположилась Виктория Сливко, третей к финишу пришла Евгения Павлова.

Казанский «Зенит» в шестой раз подряд выиграл Кубок России

«Зенит-Казань» в трёх сетах разобрался с одноклубниками из Санкт-Петербурга, и в шестой раз подряд выиграл финальный матч Кубка России (25:14, 25:21, 25:20). Для казанцев это девятый трофей подобного рода за всю историю. Таким образом, «Зенит» обошёл по количеству побед в Кубке клуб «Белогорье».