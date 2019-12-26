Главный претендент на золото молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная Канады переиграла соседей по континенту — сборную США со счётом 6:4. По ходу встречи канадцы смогли отыграться с 0:2 и завоевать победу.

Сборная США успешно провела первый период и смогла уйти на первый перерыв с преимуществом в две шайбы. Во второй двадцатиминутке канадцы собрались и забросили американцам три шайбы: Коннор Макмайкл, Барретт Хэйтон и Нолан Фут отличились. В третьем периоде американцам удалось вырулить с 4:2, но канадцы в концовке матча взяли своё. Итоговый счёт 6:4 в пользу родоначальников хоккея.

Следующий матч канадцы проведут против сборной России, 28 декабря.

Напомним, сборная России по хоккею в стартовом для себя матче МЧМ проиграла сборной Чехии со счётом 4:3. Основной голкипер российской команды Ярослав Аскаров пропустил четыре шайбы из 17 бросков и во втором перерыве был заменён.