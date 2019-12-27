В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Открывать второй день соревнований будет произвольный танец, он начнется в 9:30 по московскому времени.

Первый канал будет проводить прямую трансляцию в YouTube.

Ритмический танец состоялся в четверг, 26 декабря. На первом месте идут Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие 88,43. На второй строчке с небольшим отставанием расположились Александра Степанова и Иван Букин, их результат составляет 87,13. Замыкают первую тройку Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро с 77,83.

Танцевальные дуэты будут первыми, кто разыграет медали. На чемпионате России не выступают Бетина Попова и Сергей Мозгов, они снялись с турнира из-за травмы партнера. Соревнования являются отборочными для попадания в команду на чемпионат Европы.