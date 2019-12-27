Петербургский «Зенит» встретится с сербской «Црвеной Звездой» в матче 16-го тура Евролиги. Игра будет проходить сегодня, 27 декабря, команды выйдут на паркет в 20:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Игра будет проходить в Казани на арене «Баскет-Холл». Матч был перенесен из Санкт-Петербурга, так как все спортивные арены заняты в преддверии новогодних праздников. На «Сибур Арене», где обычно проходят матчи «Зенита», состоится цирковое шоу Аскольда Запашного, а в «Ледовом дворце» будет играть СКА.

На данный момент подопечные Джоана Плазы идут на предпоследнем, 17-м месте турнирной таблицы, имея 12 очков после 15 матчей. «Зенит» одержал лишь четыре победы — над «Жальгирисом», «Олимпиакосом», АСВЕЛом и «Фенербахче».

«Црвена звезда» занимает 12 место, имея в своем активе 15 очков и шесть побед — над «Фенербахче», «Химками», «Жальгирисом», «Валенсией», «Олимпией Милан» и «Олимпиакосом».