На чемпионате России по фигурному катанию состоится произвольная программа мужчин. Спортсмены выйдут на лёд сегодня, 27 декабря, в 12:15 по московскому времени.

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Короткая программа состоялась в четверг, 26 декабря. На первое место вышел петербургский фигурист Макар Игнатов, тренирующийся в группе Евгения Рукавицына. Следующие пять мест также достались спортсменам из Северной столицы: вторым идет Андрей Мозалев, третьим — Пётр Гуменник. На четвертом месте располагается Дмитрий Алиев, на пятом — Андрей Лазукин, на шестом — Антон Шулепов.

Не справился с прокатом Александр Самарин, он занимает лишь восьмое место. Самый взрослый участник турнира 32-летний Сергей Воронов идет девятым.