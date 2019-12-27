Новосибирская «Сибирь» на своей арене примет петербургский СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить сегодня, 27 декабря, и начнется в 15:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА.

На данный момент подопечные Алексея Кудашова идут на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 58 очков после 41 матча. Они уступают лишь московским армейцам, набравшим на один балл больше.

«Сибирь» выступает в Восточной конференции и располагается на седьмой строчке в таблице. После 39 встреч команда набрала 45 очков.

В предыдущем матче СКА одержал выездную победу над «Барысом» со счётом 6:2, «Сибирь» дома разгромно проиграла московскому «Спартаку» — 0:5.