Во второй день чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, состоится короткая программа женщин. Спортсменки выйдут на лёд в 15:30 по московскому времени.

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Открывать соревнования будет Александра Трусова, которой достался первый стартовый номер. Под третьим номером на льду появится Анна Щербакова, под четвертым — Елизавета Туктамышева. Алена Косторная будет выступать во второй разминке, она стартует шестой. Софья Самодурова получила девятый номер, Станислава Константинова — 16-й. Закрывать короткую программу будет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Напомним, на чемпионате России не выступают Алина Загитова, Мария Сотскова, Алена Леонова, Анастасия Тараканова и Виктория Васильева.