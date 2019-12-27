На чемпионате России по фигурному катанию завершилась тренировка перед короткой программой женщин.

Евгения Медведева справилась со своим прокатом, Анна Щербакова тоже откаталась без ошибок. Алёна Косторная допустила помарку на тройном акселе — приземлила прыжок в степаут.

Напомним, короткая программа женщин состоится сегодня, 27 декабря, и начнется в 15:30 по московскому времени. Открывать соревнования будет Александра Трусова, которая на жеребьевке вытянула первый стартовый номер. Евгения Медведева, наоборот, выйдет на лед последней. Анна Щербакова выступит третьей, следом за ней на льду появится Елизавета Туктамышева.

Алёна Косторная откроет вторую группу участниц и выступит под шестым номером, Софья Самодурова — под девятым. Станислава Константинова стартует 16-й.

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