В Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию стартовал ритмический танец. Спортсмены вышли на лед в 9:30 по московскому времени.

Первыми свою программу исполнят Екатерина Миронова и Евгений Устенко, затем выступят Мария Игнатьева и Михаил Брагин.

Дуэты, вышедшие в лидеры, будут выступать в последней, сильнейшей разминке. Её откроют Аннабель Морозов и Андрей Багин, ставшие пятыми. Затем на льду появятся Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, которые идут на четвертом месте. После них выступят Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, затем — Александра Степанова и Иван Букин. Закрывать программу будут Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ставшие первыми в ритмическом танце.

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