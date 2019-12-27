Виктор Никитин, тренер российского биатлониста Антона Бабикова, рассказал, почему спортсмен записал на диктофон свой разговор с тренерским штабом.

Бабиков пошел на этот шаг после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде, когда его отправили обратно в Россию без винтовки.

«Сколько раз выставляли его, что он виноват. А тренерский штаб как всегда ни при чём», — сказал Никитин, слова которого приводит Bash News. Как утверждает тренер, Бабикову посоветовали записывать разговоры на диктофон, чтобы потом не возникало разговоров о том, что он покинул команду и уехал домой по собственному желанию. Такая ситуация возникла в прошлом году, когда Бабиков якобы отказался принимать участие в эстафете.

Напомним, Бабиков выступил на первом этапе Кубка мира, так как имел личную квоту благодаря победе в прошлогоднем розыгрыше Кубка IBU. Спортсмен не попал в состав команды на второй этап, так же ему не дали возможность выступить на Кубке IBU.