Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях.

Об этом сообщает Star Advertiser. За выход в финал россиянка должна была поспорить с представительницей Японии Мисаки Дои. Из-за отказа Шараповой от участия организаторам пришлось внести изменения в сетку турнира. Вместо россиянки в число участников вошла американка Алисса Тобита.

Она начнет выступление на турнире матчем против бельгийки Янины Викмайер, а Дои встретится с представительницей Германии Анжеликой Кербер.

Напомним, на прошлой неделе Шарапова вернулась на корт после большого перерыва. Она обыграла австралийку Айлу Томлянович на выставочном турнире в Абу-Даби. До этого Шарапова не играла с августа, последний раз она выходила на корт в первом круге US Open, где потерпела поражение от американки Серены Уильямс.