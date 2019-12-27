Победительница финала Гран-при по фигурному катанию Алена Косторная досрочно покинула утреннюю тренировку перед короткой программой на чемпионате России в Красноярске.

Спортсменка каталась во второй разминочной группе. Она исполнила свою короткую программу, допустив небольшую ошибку на приземлении с тройного акселя, после чего ушла с занятия. До окончания тренировки на тот момент оставалось около 20 минут.

Её партнерши Анна Щербакова и Александра Трусова, также занимающиеся под руководством Этери Тутберидзе, тренировались в первой группе и провели на льду всё отведенное время.

Напомним, за несколько дней до старта чемпионата появились слухи о том, что Косторная может пропустить турнир. Об этом написал журналист Василий Конов, однако президент ФФККР Александр Горшков опроверг информацию.