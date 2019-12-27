Российский биатлонист Анон Бабиков может вернуться в состав команды на Кубок мира, если успешно выступит на чемпионате Европы. Об этом сообщил тренер спортсмена Виктор Никитин.

«Переговоры пришли к тому, что проводим сборы, потом выступаем на чемпионате Европы. И если Антон хорошо выступает на чемпионате Европы, то его снова подключают к сборной на Кубок мира», – заявил Никитин, слова которого приводит Bash News.

Чемпионат Европы будет проходить в Отепя (Эстония) в период с 24 февраля по 1 марта.

Бабиков выступил на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), так как имел личную квоту благодаря победе в общем зачете Кубка IBU прошлого сезона. Тренерский штаб не взял спортсмена на второй этап Кубка мира и не включил его в состав команды на Кубок IBU. Таким образом, спортсмен был вынужден вернуться в Россию, однако остался без винтовки, так СБР не смог её отправить.