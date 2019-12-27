Олимпийский чемпион Алексей Урманов выразил мнение, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сможет выступить достойно, несмотря на то, что будет кататься в новых ботинках.

Он объяснил, что уровень и качества современных ботинок позволяет выступать в них практически сразу, не раскатывая на протяжении длительного времени. Урманов подчеркнул, что кататься и прыгать можно уже с первого дня.

«И все-таки времени у Жени, чтобы привыкнуть к новому инвентарю, маловато. Но она – профессионал, она быстро адаптируется, поэтому давайте просто пожелаем ей удачного проката», – заявил Урманов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Медведева повредила ботинок за день до короткой программы на чемпионате России. Ей пришлось приобрести новый инвентарь.