Агент Юрий Николаев, ведущий в России дела бывшего нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, заявил, что спортсмен не вернется в КХЛ в нынешнем сезоне.

«Ковальчука однозначно не будет в КХЛ в этом сезоне», — заявил Николаев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 27 декабря, в КХЛ закрывается окно переходов. Начиная с завтрашнего дня, клубы смогут вносить изменения в составы команд только за счет подъема игроков, которые имеют двусторонние контракты, из молодёжных команд или клубов-партнеров из ВХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Ковальчук принял участие в 17 матчах и набрал 9 (3+6) очков по системе «гол плюс пас». Показатель полезности хоккеиста составил «-10». Он был выведен из состава «Лос-Анджелеса» и на протяжении месяца не попадал в заявку на матчи. Контракт с игроком был расторгнут в середине декабря.