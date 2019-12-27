Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вышла на тренировку перед короткой программой чемпионата России в коньке, перемотанном шнурком.

Проблемные коньки Жени Медведевой pic.twitter.com/rpI4cTVqqz — Лесик Константин (@kostyalesik) December 27, 2019

Напомним, Медведева сломала ботинок за день до короткой программы на чемпионате России, который проходит в Красноярске. Спортсменке пришлось срочно приобрести новый инвентарь, однако ей придется выступать в неразношенных ботинках.

Короткая программа состоится сегодня, 27 декабря, и начнется в 15:30 по московскому времени. По итогам жеребьевки Медведева получила 17-й стартовый номер, она выйдет на лед последней из участниц. Открывать соревнования будет двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

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