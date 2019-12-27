Президент Союза биатлонистов России (СБР) СБР Владимир Драчёв сообщил, что обратился за помощью в Федерацию лыжных гонок (ФЛГР) в вопросе подготовки лыж

«У нас есть очень хороший опыт нашей лыжной федерации, я уже встречался с Еленой Вяльбе, поговорил с ней, пообщался по поводу поддержки российского биатлона командой сервиса лыжников», — рассказал Драчев, слова которого приводит ТАСС.

Специалист подчеркнул, что эксперты ФЛГР готовы оказать техническое содействие. На данный момент в сервис-бригаду взяли двух человек, которые встречаются с лыжниками и обговаривают данный вопрос.

Напомним, на этапе Кубка мира в Анси (Франция), который проходил при плюсовой температуре, российские биатлонисты столкнулись с серьезными проблемами в подготовке лыж. Сервис-бригада не может должным образом подготовить инвентарь, так как не имеет специальной шлифт-машины. Драчев пояснил, что оборудование будет приобретено, однако работать на нём некому.