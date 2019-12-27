Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, оценил конкуренцию на чемпионате России по фигурному катанию.

«Чемпионат России среди женщин по своему составу уже не первый год соревнование уровня крупнейших международных стартов», — сказал Орсер, слова которого приводят «Известия».

Он подчеркнул, что на протяжении нескольких сезонов российские фигуристки лидируют на мировом уровне, поэтому конкуренция в Красноярске будет очень высокой. По мнению Орсера, уровень турнира не снизится, даже если кто-то откажется от участия.

«Слишком уж много в России сейчас сильных спортсменок, способных бороться за самые высокие места», — заявил специалист.

Напомним, чемпионат России стартовал вчера, 26 декабря. Сегодня состоится короткая программа у женщин, она начнется в 15:30 по московскому времени.