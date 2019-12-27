Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал информацию о том, что Евгения Медведева будет выступать на чемпионате России в новых коньках, так как сломала ботинок за день до старта.

«Ботинки ломаются, это нормально — сам ломал, так что никакого нонсенса. Такое бывает, никто от этого не застрахован», — сказал Плющенко, слова которого приводит ТАСС. Он подчеркнул, что это добавляет сложности для спортсмена.

«Решение Евгении всё-таки выступать на чемпионате России — настоящий поступок», — добавил Плющенко.

По словам экс-спортсмена, он обкатывал новые ботинки по два месяца. Однако канадец Элвис Стойко мог прыгать тройные прыжки в новых коньках, рассказал Плющенко.

Напомним, короткая программа женщин на чемпионате России состоится сегодня, 27 декабря, и начнется в 15:30 мск. Медведева выйдет на лед под последним стартовым номером.