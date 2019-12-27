На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершились соревнования в танцах на льду. Победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Спортсмены лидировали после ритмического танца и сохранили первое место по сумме баллов, хоть и уступили Александре Степановой и Ивану Букину в произвольном танце. За оба выступления они набрали 220,74 балла. На второй строчке расположились Степанова и Букин, судьи оценили их на 291,72. Замкнули тройку лидеров Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, их результат — 197,73.

Напомним, чемпионат России является отборочным турниром для участия в чемпионате Европы. Таким образом, Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин и Загорски/Гурейро будут представлять страну на соревнованиях в Австрии, так как Россия имеет три квоты.

Следующий комплект наград будет разыгран между мужчинами-одиночниками.