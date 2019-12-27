В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. В 12615 по московскому времени на лёд вышли мужчины с произвольными программами.

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Первым на лёд выйдет Илья Яблоков, затем выступит Егор Мурашов. Спортсмены, занявшие лидирующие позиции после короткой программы, будут выступать в последней, сильнейшей разминке. В неё попали шесть представителей Санкт-Петербурга: Андрей Лазукин, Антон Шулепов, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Петр Гуменник и Макар Игнатов. Игнатов выиграл короткую программу, он будет кататься последним.

Александр Самарин, Сергей Воронов и Даниил Самсонов попали во вторую группу участников.

Ранее завершились соревнования в танцах на льду, чемпионами России стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.