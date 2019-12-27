Вторая ракетка России Карен Хачанов попросил греческого теннисиста Стефаноса Циципаса не оставлять глупых комментариев под его публикациями в «Инстаграме».

Хачанов опубликовал фото со швейцарцем Роджером Федерером. Циципас оставил комментарий и по-гречески написал: «Красиво!». Хачанов ответил ему на армянском: «Хватит писать глупости под моими фотографиями».

Разговор спортсменов носил шуточный характер: в последнее время они часто обмениваются репликами в «Инстаграме». Циципас оставляет комментарии практически под каждым постом Хачанова.

Напомним, на данный момент Циципас является шестой ракеткой мира. Хачанов занимает семнадцатую строчку рейтинга. Он долгое время входил в топ-10, однако из-за неудачи на «Мастерсе» в Париже потерял большое количество очков.