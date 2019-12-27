Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился ожиданиями от «Тур де Ски». Многодневка стартует в субботу, 28 декабря, в Швейцарии

«Йоханнес Хёсфлот Клебо и Эмиль Иверсен будут в числе главных фаворитов, это видно и по общему зачёту Кубка мира. Также есть пара россиян — Сергей Устюгов и Александр Большунов», — заявил Носсум, слова которого приводит NRK.

Он подчеркнул, что многие норвежские лыжники также стремятся выступить максимально успешно. Тренер напомнил, что в прошлом сезоне на подиум поднялся Симен Крюгер.

В Швейцарии состоятся масс-старты и спринты свободным стилем, затем лыжники отправятся в Италию. В Тоблахе они пробегут гонки с раздельного старта и гонки преследования, после чего переместятся в Валь-ди-Фьемме, где проведут последние три дня соревнований.