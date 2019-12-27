Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что отправил в WADA решение о несогласии с вердиктом в отношении России. РУСАДА было лишено статуса соответствия в связи с тем, что в данных московской базы были обнаружены изменения.

«Решение отправлено. К пакету документов также приложил письмо с собственной позицией по данному вопросу», — заявил Ганус, слова которого приводит РИА «Новости».

Следующее рассмотрение спора будет проходить в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, Россия была отстранена от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Чистые российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна. Россия не согласилась с решением и подала апелляцию.