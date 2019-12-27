Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась ожиданиями от соперничества спортсменок на чемпионате России.

По мнению Бутырской, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная уже доказали, что борьба в России разворачивается, в основном, между ними. Экс-спортсменка отметила, что в борьбу могла бы вклиниться Алина Загитова, однако она взяла паузу в карьере.

«Честно говоря, я очень верю в Лизу Туктамышеву. Она не стоит на месте, и сегодня у неё есть очень сильное оружие — её четверной тулуп, который очень дорого стоит и значительно повышает оценку», — заявила Бутырская, но добавила, что спортсменка, скорее всего, не станет исполнять прыжок.

Она подчеркнула, что Туктамышева будет бороться при помощи тройного акселя, который не прыгает больше никто, кроме Алены Косторной и Александры Трусовой.

«А Саша, в свою очередь, наверняка пойдёт на этот прыжок ещё раз после финала Гран-при», — приводит слова Бутырскй «RT на русском».