Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился мнением по поводу изменения формата проведения многодневки «Тур де Ски». Итоговая гонка преследования в гору Альпе де Чермис была заменена на масс-старт.

Победителем станет не тот, кто первым пересечет финишную черту, а тот, у кого будет лучшее время по итогам всего тура.

«Об этих изменениях много спорили. Думаю, разговоры ещё долго не утихнут. Клебо — один из тех, кто поддержал перемены, а Эмиль Иверсен их раскритиковал», — заявил Носсум, слова которого приводит NRK.

Напомним, «Тур де Ски» стартует в субботу, 28 декабря, в Швейцарии. Там пройдут масс-старты и спринты, затем лыжники отправятся в Италию. В Тоблахе состоятся гонки с раздельного старта и гонки преследования, в Валь-ди-Фьемме — спринты и два масс-старта.