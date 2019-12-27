Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась ожиданиями от выступления Евгении Медведевой на чемпионате России в Красноярске.

«О Жене мне пока сложно говорить. Безусловно, она тоже молодец: ничего не забросила, двигается дальше», — сказала Бутырская, слова которой приводит «RT на русском».

Она отметила, что нынешний сезон складывается для Медведевой лучше предыдущего, однако спортсменке не хватает технической оценки. По мнению Бутырской, необходимо разучивать четверные прыжки, так как без них уже практически невозможно добиться высокого результата.

Эксперт подчеркнула, что Медвеедва показывает красивое женственное катание и получает высокую оценку за компоненты. Она выразила надежду, что фигуристка и её тренер Брайан Орсер придумали что-то еще и смогут сделать сюрприз.