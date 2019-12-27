14-летний фигурист Даниил Самсонов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, не справился с прокатом произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

Спортсмен начал выступление с ойлерного каскада из тройных акселя и сальхова, затем исполнил четверной лутц, но упал на приземлении. Следующим элементом шел четверной флип, однако с него Самсонов также упал. Следующую ошибку фигурист допустил на тройном акселе: сделал бабочку, скрутив лишь один оборот.

Остальные элементы были выполнены чисто. Судьи оценили выступление Самсонова на 159,39 балла, что в сумме дало 2401,21. На данный момент он занимает второе место.

Напомним, Самсонов не участвует в отборе на чемпионат Европы, так как не проходит по возрасту. Он будет выступать на первенстве России, где поборется за путевку на юниорский чемпионат мира.