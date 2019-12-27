Фигурист Александр Самарин с ошибками исполнил произвольную программу на чемпионате России в Красноярске.

Спортсмен начал свое выступление с каскада с четверным лутцем, который был исполнен чисто. Затем он прыгнул четверной флип, но в очередной раз не справился с элементом и упал. Затем Самарин выполнил четверной тулуп и тройной аксель.

Второе падение Самарин допустил при исполнении тройного акселя, который был запланирован в каскаде. Таким образом, он повторил прыжок, что запрещено по правилам соревнований.

Судьи оценили выступление фигуриста на 172,06 балла, что в сумме дало 252,74. На данный момент спортсмен занимает второе место, но впереди выступления еще одной группы участников.

Напомним, чемпионат России является отборочным турниром на чемпионат Европы.