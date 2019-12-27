У российского фигуриста Сергея Воронова пошла кровь из носа после проката произвольной программы на национальном чемпионате в Красноярске.

Со здоровьем спортсмена всё в порядке, после выступления к нему подошла тренер Анна Билибина.

Воронов выступил неудачно, оставшись без четверных прыжков. Он хотел исполнить четверной тулуп в начале проката, однако прыжок получился в три оборота. Также он два раза исполнил тройной лутц, один из прыжков был засчитан как повтор.

По правилам соревнований, фигурист может повторить прыжок лишь раз, причем один из них должен быть сделан в каскаде. Воронов включил в прокат два тройных акселя, потому не должен был повторять лутц.

За свое выступление он набрал 154,21, что в сумме дало 233,82 балла.

Напомним, Воронов является самым взрослым участником соревнований, осенью ему исполнилось 32 года.