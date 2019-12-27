Норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар отказался от участия в многодневке «Тур де Ски», которая стартует в субботу, 28 декабря.

Как сообщает NRK, спортсмен снялся с соревнований, так как простудился. Сборная Норвегии отправилась в Ленцерхайде (Швейцария) без него.

Норвежцы произвели замену, вместо Скара на «Тур де Ски» выступит Ян Томас Йенссен. Также многодневку пропустит норвежка Лотта Уднес Венг, её заменит Магни Смедас.

Завтра на «Тур де Ски» состоятся первые гонки, женщины пробегут масс-старт на 10 км свободным стилем, мужчины — на 15 км. 29 декабря пройдут спринты, затем спортсмены отправятся в Италию. Два дня они проведут в Тоблахе, после чего переместятся в Валь-ди-Фьемме.