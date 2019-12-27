В заключительный день чемпионата России по фигурному катанию состоится произвольная программа спортивных пар. Соревнования будут проходить сегодня, 28 декабря, и начнутся в 12:30 по московскому времени.

Первыми на лед выйдут Ксения Ахантьева и Валероий Колесов, затем выступят Екатерина Белова и Дмитрий Чигирев. Пары, лидирующие после короткой программы, будут кататься в последней, сильнейшей разминке. В неё попали Алиса Ефимова и Александр Коровин, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Тарасова и Морозов, напомним, выиграли короткую программу. Не задался прокат у бронзовых призеров финала Гран-при Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, они располагаются лишь на восьмом месте.