Петербургский фигурист Дмитрий Алиев с ошибками исполнил произвольную программу на чемпионате России в Красноярске.

Спортсмен начал свой прокат с исполнения четверного лутца, затем прыгнул четверной тулуп, но не смог приземлить его и упал. Однако после этого он прыгнул тулуп еще раз, уже в каскаде. Ещё одно досадное падение Алиев допустил на дорожке шагов, споткнувшись об лед.

Судьи оценили выступление на 173,63 балла, что по сумме двух программ дало 260,98. На данный момент Алиев занимает первое место.

Напомним, после короткой программы Алиев шел четвертым. По итогам чемпионата России будет сформирован состав команды на чемпионат Европы.