Фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Красноярске.ж спортсмен с ошибками исполнил произвольную программу, допустив падения с четверного флипа и тройного акселя.

«Не могу никак оценить прокат и прокомментировать его никак не могу. Не вижу смысла говорить об этом. Надо было все делать на льду. Мои слова ничего не поменяют», — заявил Самарин, слова которого приводит Sport24.

Фигурист также поблагодарил всех зрителей и болельщиков за поддержку.

Напомним, накануне спортсмен не справился с короткой программой, допустив ошибки на всех прыжковых элементах и оставшись без каскада. По итогам чемпионата России будет сформирован состав команды на чемпионат Европы.