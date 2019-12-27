В Ленцерхайде (Швейцария) стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Сегодня, 28 декабря, состоятся два масс-старта свободным стилем — мужской и женский.

Первыми на дистанцию выйдут женщины, их гонка начнется в 14:45 по московскому времени, спортсменкам предстоит преодолеть 10 километров. Мужчины стартуют в 16:15, они побегут 15 километров.

Напомним, в состав женской сборной России вошли Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская. Мужскую команду представляют Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Сергей Устюгов.

В этом году «Тур де Ски» будет проходить в новом формате: итоговая гонка преследования в гору Альпе де Чермис будет заменена на масс-старт.