На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершилась произвольная программа мужчин. Победу одержал петербургский фигурист Дмитрий Алиев, тренирующийся в группе Евгения Рукавицына.

После короткой программы Алиев занимал четвертое место, но смог подняться на первую строчку, несмотря на два падения. Его результат составил 260,98 балла. На второй строчке расположился воспитанник московского ЦСКА Артур Даниелян, выигравший произвольную программу. По сумме двух прокатов он набрал 253,42 балла. Замкнул тройку лидеров Александр Самарин с результатом 252,54.

Лидировавший после короткой программы Макар Игнатов стал лишь четвертым. Сергей Воронов занял девятое место, Андрей Лазукин — 12-е. 14-летний ученик Тутберидзе Даниил Самсонов расположился на шестой строчке.

Ранее завершились соревнования в танцах на льду, чемпионами России стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.