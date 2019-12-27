Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя прокаты мужчин-одиночников на чемпионате России, заявила, что Александр Самарин слишком усердно тренируется.

«Ему надо перестать качаться и заняться хореографией и растяжкой. Такая программа сделана, что нет ни секунды ему отдохнуть. Он прямо заканчивает с синими губами. Это ненормально», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Самарин стал третьим по сумме двух программ, набрав в произвольной 172,06 балла. Чемпионом России стал петербургский фигурист Дмитрий Алиев. Серебро досталось Артуру Даниеляну. Поскольку он выступает по юниорам, то, вероятнее всего, на чемпионат Европы, где у России две квоты, поедут Алиев и Самарин.