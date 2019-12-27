Короткая программа женщин стартовала на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Первой выступит «русская ракета» Александра Трусова. Последний стартовый номер у Евгении Медведевой.

Трусова намерена прыгнуть в КП тройной аксель, который не удался ей в финале Гран-при. Аналогичный финальному контент планируют показать другие ученицы Тутберидзе Алена Косторная и Анна Щербакова. Утром девушки провели разминку.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева выступит под номером. В ее арсенале тоже есть триксель. Евгения Медведева будет пытаться справиться с новыми коньками — она повредила ботинок прямо перед стартом и будет выступать в новых.

Ранее медали чемпионата России разыграли танцевальные дуэты и мужчины. «Золото» досталось Виктории Синицыной/Никите Кацалапову, а также Дмитрию Алиеву.