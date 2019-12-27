Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Александр Егоров уволился по собственному желанию.

«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень», — цитирует Егорова «Р-Спорт».

За плодотворную работу Егорова поблагодарил Александр Дюков.

Напомним, ранее президент ЦСКА Евгений Гинер назвал Александра Егорова негодяем в интервью, а также потребовал его отставки в грубой форме. И футболисты, и тренеры, и руководство клубов РПЛ в этом сезоне жаловались на безграмотное судейство.