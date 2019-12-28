Сборная России по хоккею сыграет с Канадой во втором матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии. Игра состоится сегодня, 28 декабря, и начнется в 21:00 по московскому времени.

В стартовом поединке подопечные Валерия Брагина встречались с командой Чехии и потерпели поражение. Матч завершился со счетом 3:4. Эта победа стала пятой для чехов в противостоянии с Россией в рамках молодёжного чемпионата мира. На счету российской «молодёжки» 15 побед.

В составе сборной России одну шайбу забросил нападающий Василий Подколзин, дублем отметился защитник Егор Замула. За чешскую команду отличились Шимон Кубичек, Ян Мышак, Матей Блюмель и Ян Еник.

Канадцы в первом матче чемпионата встречались со сборной США и одержали победу. Матч получился результативным и завершился со счетом 6:4.