Александра Трусова безупречно выполнила исполнила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию.

«Русская ракета» прыгнула двойной аксель, хотя заявляла тройной, затем тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. Судьи оценили выступление Трусовой в 76,46 балла.

После выступления Трусовой кинули мягкую игрушку в виде батона.

В произвольной программе у Трусовой заявлено пять четверных прыжков.

Ранее медали чемпионата России разыграли мужчины — золото досталось Дмитрию Алиеву, и танцевальные дуэты — здесь выиграли Виктория Синицына и Никита Кацалапов.